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سفارة مصر ببرلين والقنصليتان فى هامبورج وفرانكفورت تستقبل الناخبين بألمانيا

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:09 م
سفارة مصر ببرلين والقنصليتان فى هامبورج وفرانكفورت تستقبل الناخبين بألمانيا المصريون فى ألمانيا وسفير مصر فى برلين بدر عبد العاطى
كتب : أحمد جمعة
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صرح الدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر في برلين، أن السفارة المصرية لدي المانيا والقنصليتين العامتين في فرانكفورت وهامبورج، فتحوا أبوابهما منذ صباح الْيَوْمَ الجمعة في تمام التاسعة صباحا بتوقيت العاصمة الألمانية في استقبال أبناء الجالية المصرية للمشاركة في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور وذلك لمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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وأشار عبد العاطى، إلي أن المواطنين المصريين بدأوا فى التوافد علي مقار الاقتراع الثلاثة في المانيا وسط اجواء إيجابية وفِي ظل تعاون مع السلطات الألمانية المعنية التي تقوم بتأمين محيط مراكز الاقتراع، مؤكدا أن عملية الاقتراع تتم في المراكز الثلاثة في برلين وفرانكفورت وهامبورج بشكل طبيعي ودون أية منغصات أو مشاكل أو عقبات حتي الآن، خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها اللجنة الوطنية للانتخابات للتسهيل علي  المواطنين المصريين علي ممارسة حقهم الدستورى والإدلاء بأصواتهم.

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