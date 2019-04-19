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تهمتان تسببتا في إحالة متهمين بـ"أحداث مارمينا" للمفتي.. تعرف عليها

الجمعة، 19 أبريل 2019 04:00 ص
تهمتان تسببتا في إحالة متهمين بـ"أحداث مارمينا" للمفتي.. تعرف عليها أحداث كنيسة مارمينا بحلوان - ارشيفيه
كتب إيهاب المهندس
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أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، متهمين اثنين من أصل 11 متهما فى القضية المعروفة بـ" أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، ومن التهم التي تسببت في إحالة المتهمين للمفتي.

القتل العمد

يواجه إبراهيم إسماعيل مؤسس التنظيم تهمة القتل العمد لعشرة مواطنين من بينهم أمين شرطة، وتصل عقوبة القتل العمد للإعدام.

 تصنيع وحيازة مفرقعات

ضبط بحوزة المتهم الأول بمحيط كنيسة مارمينا قنبلة بدائية الصنع، ووضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص، ونصت المادة 102 "ب" على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، والقتل، ومقاومة رجال الشرطة.

 

 

 

 


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