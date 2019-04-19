video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 12:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"اليونيسف" ترسل مساعدات إنسانية إلى إقليم دونباس

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:00 ص
"اليونيسف" ترسل مساعدات إنسانية إلى إقليم دونباس مساعدات غذائية - أرشيفية
كييف /أ ش أ/
إضافة تعليق

أعلن جهاز حرس الحدود الأوكرانى، اليوم الجمعة، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أرسلت ست شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى إقليم دونباس بشرق البلاد.

وذكر المكتب الإعلامى للجهاز- فى بيان أوردته صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية عبر موقعها الإلكتروني- "عبرت 6 شاحنات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة من نقطة عبور نوفوترويتسكويه فى طريقها إلى دونباس، وتم نقل مساعدات إنسانية على شكل مواد بناء لسكان دونيتسك ولوهانسك".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت فى شهر أبريل عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، ووفقا للأمم المتحدة بلغ عدد ضحايا النزاع ما يزيد على 10 آلاف مدني.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لإعمار كاتدرائية نوتردام التاريخية.. لعبة Assassin's Creed تعلن عن مساهمتها فى عملية الترميم بـ500 ألف يورو.. الشركة تتيح اللعبة لمدة أسبوع مجانا للهواة من أجل التعرف عليها والمساعدة فى استعادة التصميم.. صور

اليونيسف

مساعدات إنسانية

إقليم دونباس

لحدود الأوكرانية




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة