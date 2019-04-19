"اليونيسف" ترسل مساعدات إنسانية إلى إقليم دونباس

كييف /أ ش أ/

أعلن جهاز حرس الحدود الأوكرانى، اليوم الجمعة، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أرسلت ست شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى إقليم دونباس بشرق البلاد.

وذكر المكتب الإعلامى للجهاز- فى بيان أوردته صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية عبر موقعها الإلكتروني- "عبرت 6 شاحنات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة من نقطة عبور نوفوترويتسكويه فى طريقها إلى دونباس، وتم نقل مساعدات إنسانية على شكل مواد بناء لسكان دونيتسك ولوهانسك".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت فى شهر أبريل عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، ووفقا للأمم المتحدة بلغ عدد ضحايا النزاع ما يزيد على 10 آلاف مدني.