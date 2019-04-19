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المصريون فى نيوزيلندا يواصلون الاستفتاء على الدستور لليوم الثانى على التوالى

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:02 م
المصريون فى نيوزيلندا يواصلون الاستفتاء على الدستور لليوم الثانى على التوالى سفير مصر بنيوزيلندا طارق الوسيمى
كتب هاشم الفخرانى
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بدأ، منذ قليل، فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت العاصمة النيوزيلندية ويلينجتون، الحادية عشر بتوقيت القاهرة - اليوم الثانى للتصويت على الاستفتاء على الدستور الذى أقره البرلمان يوم الثلاثاء الماضى.

 

وشهد اليوم الأول من الاستفتاء إقبالا على التصويت، وهو ما أكده السفير المصرى طارق الوسيمى فى تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع"، داعيا المصريين للمشاركة فى التصويت خلال أيام الاستفتاء التى بدأت اليوم الجمعة الموافق 19 أبريل وحتى يوم 21 للمصريين بالخارج.

 

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا فى (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

 

ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.


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