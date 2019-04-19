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الجمعة، 19 أبريل 2019 01:35 م
خالد صلاح
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المصريون فى جنيف يتوافدون على مقر القنصلية للاقتراع على التعديلات الدستورية

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:24 م
المصريون فى جنيف يتوافدون على مقر القنصلية للاقتراع على التعديلات الدستورية المصريون بالخارج يتوافدون على صناديق الاستفتاء
جنيف (أ ش أ)
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بدأ أعضاء الجالية المصرية من المقيمين فى جنيف ومن حولها فى التوافد على مقر القنصلية المصرية، وذلك للمشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية.

ومن المتوقع أن تشهد مقر البعثة المصرية فى جنيف تزايد مشاركة الجالية المصرية للتصويت على التعديلات الدستورية فى فترات ما بعد الظهر، خاصة وأن اليوم الجمعة، هو يوم عطلة بسبب أعياد الفصح.

وأكد عدد من المصريين الذين أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء اهتمامهم البالغ بالمشاركة فى هذا الاستحقاق المهم، وذلك لما يعنيه من دعم لمسيرة مصر الحالية نحو التنمية الشاملة وكذلك تعزيز الاستقرار والوقوف فى وجه الإرهاب.

 


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