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الأجهزة الأمنية تتسلم مقرات اللجان الانتخابية بالبحر الأحمر

الجمعة، 19 أبريل 2019 03:23 م
الأجهزة الأمنية تتسلم مقرات اللجان الانتخابية بالبحر الأحمر لجان انتخابيه -ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تسلمت الأجهزة الأمنية المختلفة، المنوطة بتأمين عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، مقار اللجان الانتخابية، بمحافظة البحر الأحمر استعداداً لعملية التامين.
 
وشهد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة رأس غارب، عملية تسلم الأجهزة الأمنية بمقار اللجان الانتخابية بالمدينة، حيث يوجد بمدينة رأس غارب 14 مقر انتخابي بواقع 17 لجنة فرعية. 
 
بينما تضم محافظة البحر الأحمر، 111 مقر انتخابي بواقع 116 لجنة انتخابية فرعية، بزيادة 6 لجان فرعية و3 مقرات انتخابية بمناطق الجونة ورأس شقير وبورت غالب بمرسي علم. 
 
 

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