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افتتاح القسم الاقتصادي والسموم بمستشفي الزقازيق العام الأسبوع المقبل

الجمعة، 19 أبريل 2019 02:54 م
افتتاح القسم الاقتصادي والسموم بمستشفي الزقازيق العام الأسبوع المقبل خلال الزيارة
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، علي سرعة الانتهاء من تجهيزات القسم الاقتصادي بمستشفي الزقازيق العام، حتي يتم افتتاحه هو وقسم السموم في موعد أقصاه أسبوع ، كما قرر استبدال مبرد البلازم ، بعدما ابلغه المدير بتعطل الجهاز فجأة.
 
وقام  وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي مستشفي الزقازيق العام  صباح اليوم الجمعة، لمتابعة سير العمل بالمستشفي وأعمال المبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية حملة 100 مليون صحة، حيث تابع أعمال الفرق الثابتة للمبادرة بالمستشفي ، وبمكتب صحة ثان الزقازيق ، واطمأن علي سير العمل بهما .
 
وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ ، والعناية المركزة ، والغسيل الكلوي ، وبعض الأقسام الداخلية ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ، وتوافر مشتقات الدم مع التنبيه من وكيل الوزارة لإدارة المستشفي بالاستعاضة لفصائل الدم السالبة أولا بأول .
 
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