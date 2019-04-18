وزير التعليم العالى: منح الأساتذة والعاملين والطلاب نصف يوم بالتناوب ايام الاستفتاء

دعا د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات منتسبى المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب، وكذا المبعوثين والدارسين بالخارج إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحرية كاملة.

وأكد الوزير أن المشاركة تعد واجبًا وطنيًا على كل مواطن مصري، مشيرًا إلى أهميتها لمصر خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال منظومة الاصلاح الاقتصادي، ودفع مسيرة التنمية في مصر إلى الأمام بما يحقق أهداف خطة الدولة (رؤية مصر 2030).

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى أن أيام الاستفتاء على الدستور خلال الفترة من ٢٠-٢٢ أبريل هى أيام عمل بكافة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

كما وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الجامعات ورؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وعمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة بتيسير إدلاء منتسبى المجتمع الأكاديمي للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من خلال منح الأساتذة والعاملين والطلاب نصف يوم بالتناوب على مدار ثلاثة أيام وفقا للظروف والجداول الدراسية بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والمعاهد العليا، بما يمكنهم من المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.