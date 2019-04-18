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موانى البحر الأحمر تبحث التعاون فى صيانة القاطرات البحرية مع" VOITH"الألمانية

الخميس، 18 أبريل 2019 11:00 ص
موانى البحر الأحمر تبحث التعاون فى صيانة القاطرات البحرية مع" VOITH"الألمانية جانب من استقبال الوفد
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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إستقبلت هيئة موانى البحر الأحمر، وفد شركة " VOITH " الألمانية، حيث تم بحث التعاون المشترك فى مجال صيانة القاطرات البحرية، كما تفقد الوفد القاطرة البحرية " تحيا مصر1" تمهيدا لبدء البرنامج التدريبى اول مايو المقبل، والخاص بتدريب اطقم القاطرة من المرشدين و اطقم التشغيل والبحرية  حيث اشاد مندوبى " VOITH " الالمانية بالقاطرة البحرية " تحيا مصر1 "( صناعة مصرية ) وإمكاناتها الكبيرة.
 
وعلى جانب آخر، تفقد اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، ميناء الغردقة البحرى، وقام بالمرور على الأرصفة البحرية والشمندورات، ووجه بتخصيص الأرصفة للسفن العاملة بالميناء، وتفعيل القوانين والقرارات الوزارية واللوائح المنظمة للتراكى لعدم تراكى السفن على أرصفة الميناء بدون عمل والحد من اشغالات الأرصفة.
 
كما تفقد صالات الوصول والسفر، وخط سير الراكب داخل الميناء، ووجه بتركيب سيور متحركة لامتعة الركاب داخل الصالات للتسهيل عليهم، مع ضرورة التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لسرعة إنهاء إجراءات الركاب و الاهتمام بتوفير كافة الخدمات بمستوى جيد، والتنسيق مع الجهات المختلفة وتلبية كافة المطالب لتشغيل المول التجارى بالغردقة.
 
كما قام صالح، بالمرور على ميناء سفاجا البحرى ووجه بضرورة تنظيم تراكى السفن على الأرصفة البحرية، لاستيعاب أكبر عدد من السفن وتوفير سيور لأمتعة الركاب للتسهيل على الركاب، وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأجير المكاتب المغلقة بالصالات للشركات العاملة بالميناء، وتوفير أراضى وساحات متاحة للتأجير للمستثمرين.
 
جانب من استقبال الوفد (1)
جانب من استقبال الوفد (1)

جانب من استقبال الوفد (2)
جانب من استقبال الوفد (2)

جانب من استقبال الوفد (3)
جانب من استقبال الوفد (3)

جانب من استقبال الوفد (4)
جانب من استقبال الوفد (4)

جانب من استقبال الوفد (5)
جانب من استقبال الوفد (5)

جانب من استقبال الوفد (6)
جانب من استقبال الوفد (6)

 


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