مواصلة فعاليات حملة "صوتك لمصر بكرة" لليوم الرابع بالبحيرة للمجلس القومى للمرأة

كتب محمود راغب

واصل المجلس القومي للمرأة لليوم الرابع على التوالي فعاليات حملة "صوتك لمصر بكرة" التى يطلقها بجميع فروعه بالمحافظات خلال الفترة من 14 أبريل وحتى 17 ابريل 2019 ، بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية .. حيث نظم فرع المجلس بمحافظة البحيرة مؤتمرا جماهيريا في مركز حوش عيسي ضم عدد ٥ مراكز مجاورة بحضور اللواء هشام امنه محافظ البحيره ، و الدكتوره نهال بلبغ نائبة محافظ البحيره ، والمهندسه زكيه رشاد مقرره فرع المجلس بالبحيرة ، والنائب عصام الصافي ، واللواء محمد شوقي بدر رئيس مجلس مدينة حوش عيسي ، و المهندس حازم الاشموني السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وعدد من عضوات واعضاء فرع المجلس ، ومثلي البنك الزراعي بالبحيرة ، عددا من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ، استهدفت (2100) من مواطنى المراكز.



تضمن المؤتمر التأكيد على أهمية المشاركة السياسية والادلاء بالصوت لأنه يعتبر واجب وطني.



كما نظم فرع المجلس بالمحافظة حملة طرق الابواب ، استهدفت 74300 من السيدات بمراكز النوبارية ، و أبو المطامير ، و كوم حمادة ، ووادى النطرون ، وبدر ، وحوش عيسى ،و الدلنجات ، و الرحمانية، و المحمودية ، وادكو ، ورشيد ، و كفرالدوار ، و إيتاى البارود ، و ابو حمص ، و دمنهور ، شبراخيت .



وفى سياق متصل قام الفرع بمساعدة السيدات على استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لعدد من السيدات بقرية الكوم الاخضر بمركز حوش عيسي.



المجلس القومي للمرأة يواصل فعاليات حملة صوتك لمصر بكرة لليوم الرابع بالبحيرة (1)