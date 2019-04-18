video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مواصلة فعاليات حملة "صوتك لمصر بكرة" لليوم الرابع بالبحيرة للمجلس القومى للمرأة

الخميس، 18 أبريل 2019 04:48 م
مواصلة فعاليات حملة "صوتك لمصر بكرة" لليوم الرابع بالبحيرة للمجلس القومى للمرأة المجلس القومي للمرأة يواصل فعاليات حملة "صوتك لمصر بكرة" لليوم الرابع بالبحيرة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

واصل المجلس القومي للمرأة لليوم الرابع على التوالي فعاليات حملة "صوتك لمصر بكرة" التى يطلقها بجميع فروعه بالمحافظات خلال الفترة من 14 أبريل وحتى 17 ابريل 2019  ، بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية  .. حيث نظم فرع المجلس بمحافظة البحيرة مؤتمرا جماهيريا في مركز حوش عيسي ضم عدد ٥ مراكز مجاورة بحضور اللواء هشام امنه محافظ البحيره ، و الدكتوره نهال بلبغ نائبة محافظ البحيره ، والمهندسه زكيه رشاد مقرره فرع المجلس بالبحيرة ، والنائب عصام الصافي ، واللواء محمد شوقي بدر رئيس مجلس مدينة حوش عيسي ، و المهندس حازم الاشموني السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وعدد من عضوات واعضاء فرع المجلس ، ومثلي البنك الزراعي بالبحيرة ،  عددا من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ، استهدفت  (2100) من مواطنى المراكز.


تضمن المؤتمر التأكيد على أهمية المشاركة السياسية والادلاء بالصوت لأنه يعتبر واجب وطني.

كما نظم فرع المجلس بالمحافظة حملة طرق الابواب ، استهدفت 74300 من السيدات بمراكز  النوبارية ، و أبو المطامير ، و كوم حمادة ، ووادى النطرون ، وبدر ، وحوش عيسى  ،و الدلنجات ، و الرحمانية، و المحمودية ، وادكو ، ورشيد ، و كفرالدوار ، و إيتاى البارود ، و ابو حمص ، و دمنهور ، شبراخيت .

وفى سياق متصل قام الفرع بمساعدة السيدات على استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لعدد من السيدات بقرية الكوم الاخضر بمركز حوش عيسي.

المجلس القومي للمرأة يواصل فعاليات حملة صوتك لمصر بكرة لليوم الرابع بالبحيرة (1)
المجلس القومي للمرأة يواصل فعاليات حملة صوتك لمصر بكرة لليوم الرابع بالبحيرة (1)

 

المجلس القومي للمرأة يواصل فعاليات حملة صوتك لمصر بكرة لليوم الرابع بالبحيرة (2)
المجلس القومي للمرأة يواصل فعاليات حملة صوتك لمصر بكرة لليوم الرابع بالبحيرة (2)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القومى للمرأة يوقع بروتوكولا مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

القومى للمرأة مشيدا بتصريحات محمد صلاح عن احترام النساء: قصة نجاحه ملهمة للشباب والاطفال

المجلس القومي للمرأة

القومى للمرأة

حملة

صوتك لمصر بكرة




لا تفوتك
"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية

شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية

رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة

رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة

للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور

للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور

جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة