منتدى الشرق الأوسط يكشف الدور الخفى لـ"حزب الله" فى أزمة فنزويلا

كتب أحمد علوى

كشف البروفيسور ماجنوس نوريل خبير شئون الجماعات المسلحة والإرهاب فى الشرق الأوسط، وعدد من الخبراء الدور الخفى لإيران وجماعة حزب الله فى تفاقم أزمة فنزويلا التى تشهد حالة من الانقسام منذ أكثر من شهرين، بعدما أعلن رئيس البرلمان خوان جوايدو تنصيب نفسه رئيساً، رافضاً الاعتراف بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو.

وجاء ذلك فى ندوة نظمها منتدى الشرق الأوسط فى العاصمة البريطانية لندن بجامعة "ريجنتس" والتى أكد المشاركون خلالها أن الحزب اللبنانى وبتمويل من إيران يمارس نشاطاً داخل كاراكاس منذ سنوات بتنسيق مع النظام الحاكم .

وناقشت الندوة علاقة النظام الإيرانى بحزب الله والدعم الذى توفره إيران له من خلال إقامة مراكز لتدريب مقاتلي حزب الله على أراضي فنزويلا، وكذلك الدعم المالى الذي يتلقاه حزب الله من النظام الإيرانى ويستخدمه فى أعمال تخريبية بالمنطقة العربية، وتنفيذه عمليات تخدم الأجندة الإيرانية فى منطقة الشرق الأوسط.

وشارك فى الندوة مندوبة عن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، كما حضر المناقشات عدد من الدبلوماسيين والباحثين والإعلاميين والخبراء الاستراتيجيين البريطانيين والعرب والمهتمين بالشأن الايراني والفنزويلي، ومن بين الحضور الدكتور هاني خضر المستشار السياسي بالسفارة المصرية لدى لندن، نيابة عن السفير طارق عادل سفير مصر، كما حضر المحلل السياسي "جوناثان باريس" الباحث بجامعة باكينجهام، العضو السابق بمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، كما حضر الدكتور جلال إسماعيل رئيس جمعية الجالية المصرية في بريطانيا، والباحث السويدي "ايريك ايريكسون" والباحث الفنزويلى"ارتورو زافاتى".