محافظ الإسكندرية يدعو الجمعيات الأهلية للعمل فى منظومة النظافة

الإسكندرية - جاكلين منير

ثمن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على الدور الذى تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجهود الكبير لها فى اتجاه بناء الوطن، مؤكدا ضرورة التعاون والتكامل معا بما يصب فى صالح المواطن السكندرى.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع مجلس إدارة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإسكندرية، لخلق قناة من التواصل والتعاون وتوطيد دور المشاركة المجتمعية مع أجهزة المحافظة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن السكندرى بحضور اللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وسمير المتبولى رئيس الإتحاد الإقليمى، وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد الإقليمى، ورضا متولى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، والدكتور ياسر زكى مستشار المحافظ للمشاركة الجماهيرية وتطوير الخدمات.

وأعلن محافظ الإسكندرية عن عقد لقاء دورى مع مجلس إدارة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإسكندرية، مؤكدا على دور المجتمع المدنى ومشاركته الأصيلة والوثيقة بين محافظة الإسكندرية فى العديد من الأنشطة والخدمات وتبادل الخطط المشتركة وحل المشاكل التى قد تتواجد.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن من إحدى الخدمات التى تستوجب تعاون الجمعيات الأهلية هى "منظومة النظافة" بالمحافظة، مشيرا إلى أن هناك فرصة جيدة لمشاركة الجمعيات والشركات الشبابية والتكامل مع شركة نهضة مصر فى مجال رفع منظومة النظافة.

وطالب المحافظ مجلس إدارة الاتحاد الإقليمى بتحديد الجمعيات الأهلية التى لديها القدرة للعمل فى منظومة النظافة والمخلفات الصلبة ووضع برنامج زمنى للعمل فى منظومة النظافة بالتنسيق بين المحافظة وشركة نهضة مصر من خلال آلية يتم تطبيقها مع الجمعيات المشاركة.

على صعيد آخر؛ تحدث المحافظ عن الاستحقاق الذى ناله الشعب المصرى خلال تلك الفترة وهو استحقاق الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيدا بدور الجمعيات الأهلية على الدعم والتعاون فى حث وتشجيع الجماهير للمشاركة فى ذلك الاستحقاق السياسى الذى يعد استحقاقا من الدرجة الأولى.