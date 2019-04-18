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عبور 53 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.2 مليون طن

الخميس، 18 أبريل 2019 01:02 م
عبور 53 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.2 مليون طن قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 53 سفينة، بحمولة 3.2 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 31 سفينة بحمولة 2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنميةMSC KALINA   بحمولة 156 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى سنغافورا  .

وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة مليون و200 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لناقلة البترول الليبيرية AMYNTAS، بحمولة 166 ألف طن تعمل على خط سوميد داخل مصر .

 

 


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