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ضبط تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه بحوزتهم 3 أسلحة وسيارة مسروقة بالهرم

الخميس، 18 أبريل 2019 09:56 ص
ضبط تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه بحوزتهم 3 أسلحة وسيارة مسروقة بالهرم أسلحة - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين للسرقة بالإكراه، وضبط بحوزتهم 3 أسلحة نارية و30 طلقة ومقص حديدى وسيارة نقل مسروقة بالهرم. 
 
وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة الرائد محمد مجدي عبد الفتاح ضابط قسم شرطة الهرم للحالة الأمنية بمنطقة منشأة البكارى، فتمكن من ضبط " مصطفى. ف " شهرته الجزار سابق اتهامه فى 3 قضايا، و"أحمد. م" شهرته بيسة، و"أحمد. ح" شهرته دنجل، أثناء استقلالهما سيارة نقل مبلغ بسرقتها. 
 
وضبط بحوزتهم بندقيتين وفرد خرطوش، و30 طلقة،  بالإضافة إلى مقص حديدي. واعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة،  وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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