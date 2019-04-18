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سقوط موظف لإتجارة بالنقد الأجنبى خارج السوق فى عابدين

الخميس، 18 أبريل 2019 11:13 ص
سقوط موظف لإتجارة بالنقد الأجنبى خارج السوق فى عابدين دولار-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على موظف يتخذ من منطقة وسط البلد مكانا لمزاولة نشاطه غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الاموال العامة، قيام "موظف بشركة سياحة، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ويتخذ من منطقة وسط المدينة بدائرة قسم شرطة عابدين مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى .
 
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم تم ضبطه وبحوزته 25 ألف ريال سعودى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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