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الخميس، 18 أبريل 2019 08:08 م
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ختام برنامج تحسين الظروف المعيشية للطلاب ذوى الإعاقة البصرية ببنى سويف

الخميس، 18 أبريل 2019 07:48 م
ختام برنامج تحسين الظروف المعيشية للطلاب ذوى الإعاقة البصرية ببنى سويف جانب من اللقاء
بنى سويف :هانى فتحى
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أناب المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ لحضور فاعليات اللقاء الختامى لبرنامج تحسين الظروف المعيشية للطلاب ذوى الإعاقة البصرية بمدرسة النور والأمل للمكفوفين بمدينة بنى سويف ، والذى نظمته إحدى الجمعيات للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وإدارة شؤون ذوى الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة. 

وتناول اللقاء الختامي شرحاً للبرنامج الفنى لمشروع تحسين الظروف المعيشية للطلاب ذوى الإعاقة البصرية بالمدرسة، والذى تضمن تطوير البنية التحتية للمدرسة، بالإضافة إلى تأهيل الطلبة لسوق العمل ومنحهم دورات للتفاعل الايجابى مع الذات والمجتمع، وتدريب أولياء الأمور لتقديم الدعم النفسى والاجتماعى لدورهم فى حياة أبنائهم من ذوى الإعاقة. 

وحضر اللقاء كل من الدكتور عبد الرحمن برعى عضو مجلس النواب، والمستشار محمود قنديل رئيس مجلس أمناء المدرسة، وسيد سعد مدير إدارة شؤون ذوى الإعاقة بديوان عام المحافظة ،نبيلة عبد الحليم وكيل مديرية التضامن الاجتماعى ومسئولى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والوحدة المحلية بمركز ومدينة بنى سويف.


 

 

 


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