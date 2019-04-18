جامعة طنطا تفوز بذهبية دورة الشهيد الرفاعى لكرة القدم

الغربية - عادل ضرة

أعلن الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق منتخب الجامعة المركز الأول لكرة القدم على مستوى الجامعات المصرية والميدالية الذهبية فى بطولة الجامعات المصرية "الشهيد الرفاعى" فى دورتها الـ46 بالفوز على منتخب قناة السويس.

وأوضح الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن منتخب الجامعة لكرة القدم حقق رصيد 16 نقطة برصيد 18 هدفا من الفوز على منتخبات جامعات بنها والمنوفية والأكاديمية البحرية وحلوان والتعادل مع منتخبات جامعة الإسكندريه والفوز فى المباراة النهائية على جامعة قناة السويس.

وأقيمت الدورة فى جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية بمشاركة 22 جامعة مصرية .