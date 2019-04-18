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الخميس، 18 أبريل 2019 03:44 م
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تعرف على رسالة رانيا المشاط للعاملين بـ"السياحة"

الخميس، 18 أبريل 2019 03:10 م
تعرف على رسالة رانيا المشاط للعاملين بـ"السياحة" الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت- آمال رسلان
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وجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، رسالة للعاملين فى القطاع أشبه إلى الأبيات الشعرية، وذلك على هامش زيارتها لمدينة الأقصر اليوم، للاحتفال بيوم التراث العالمى، ففى رحاب طيبة مهد الحضارة الفرعونية، كشفت الوزيرة عن موهبة جديدة لها تضاف إلى خبرتها الإقتصادية الواسعة، ومهارتها فى إدارة ملفات السياحة العالقة منذ سبع سنوات.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط فى رسالتها للعاملين: "مصر حطاك فى عيونها لازم تحبها وتصونها .. خلى ضيفك زى طيفك إكرمه ده دخل بيتك.. متفكرش فى فلوس دلوقتى دى الناس ممكن تيجى عندك تصيف وتشتى.. خليك مع الغريب بشوش يجيلك من كل العالم وشوش.. فكر فى بكرة وبعده المصرى دايما بيوفى بوعده.. دى السياحة خير لبلدنا واللى يشتغل فيها ياهناه يا سعده".

 

 

 


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