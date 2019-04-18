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الخميس، 18 أبريل 2019 02:49 م
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بعد حريق نوتردام.. ماكرون يعلن زيارة البابا فرانسيس إلى فرنسا

الخميس، 18 أبريل 2019 01:36 م
بعد حريق نوتردام.. ماكرون يعلن زيارة البابا فرانسيس إلى فرنسا البابا فرانسيس
رويترز
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 قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن البابا فرنسيس سيزور فرنسا فى موعد لم يحدد بعد.

وخيم الحزن على فرنسا هذا الأسبوع بسبب كارثة حريق ألحق أضرارا بالغة بكاتدرائية نوتردام في باريس.

وقال ماكرون "تحدثت هاتفيا مع البابا أمس. دعوته للحضور وسوف يأتي في الموعد الذي يناسبه".

وقال البابا هذا الأسبوع إنه يشعر بالألم بسبب الحريق وشكر من خاطروا بحياتهم لإنقاذ الكاتدرائية التي يرجع عمرها لقرون مضت ومحتوياتها من المقتنيات الفنية التي لا تقدر بثمن.

 


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نوتردام




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