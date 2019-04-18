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انقلاب سيارة محملة بــ65 طن قمح بمنزل محور كوبرى طما العلوى بسوهاج

الخميس، 18 أبريل 2019 03:23 ص
انقلاب سيارة محملة بــ65 طن قمح بمنزل محور كوبرى طما العلوى بسوهاج مديرية أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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شهد منزل كوبرى محور طما العلوى على النيل شمال محافظة سوهاج انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بــ  65 طن قمح، قادمة من صوامع أسيوط فى اتجاه مطحن المنشاه بسوهاج مما نتج عنه إصابة قائد السيارة والتباع.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على كوبرى طما العلوى ووجود مصابين.

وعلى الفور أنتقل العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما وضباط وحدة المباحث وضباط إدارة المرور وتبين من التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم محدده مقطورة سوهاج قيادة السيد ع ع 40 سنة سائق ويقيم دائرة قسم أول سوهاج محملة بــ " 65 " طن قمح قادمة من صوامع أسيوط أتجاه مطحن المنشاه بسوهاج وبإحدي المنحنيات أختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها بحمولتها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة و مصطفي ك خ  19 سنة، "تباع" ويقيم دائرة مركز المنشاه" بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم " وتم نقلهما للمستشفي المركزي بسؤال قائد السيارة والمصاب قررا بمضمون ما تقدم.

تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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