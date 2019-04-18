القضاء العراقى يفرج عن فرنسى متهم بالانضمام لتنظيم داعش

بغداد (أ ش أ)

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقى أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، أفرجت عن أحد المتهمين الفرنسيين الثلاثة عشر، لعدم كفاية الأدلة.

وذكر المجلس - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس، أن التحقيقات مع المتهم - المفرج عنه - استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر وثبت دخوله بصورة شرعية إلى الأراضى السورية، مشيرًا إلى أنه لم تثبت مساهمته بأية عملية عسكرية، وكان دخوله لنصرة القضية الإيزيدية.

يذكر أن القوات الأمنية قد ألقت القبض الشهر الماضى على 13 متهمًا بالانتماء إلى داعش من حملة الجنسية الفرنسية داخل الأراضى السورية، يعتقد بقيامهم بعمليات إرهابية داخل العراق، بحسب مجلس القضاء.