video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 10:31 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السفارة المصرية بالكويت تنهى استعدادتها لبدء الاستفتاءعلى التعديلات الدستورية

الخميس، 18 أبريل 2019 10:23 م
السفارة المصرية بالكويت تنهى استعدادتها لبدء الاستفتاءعلى التعديلات الدستورية سفارة مصر بالكويت
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

أنهت السفارة المصرية بالكويت كافة استعدادها لاستقبال المصوتين على مواد الدستور المعدلة والتى أقرها البرلمان المصرى يوم الثلاثاء الماضى .

 

السفارة المصرية بالكويت
السفارة المصرية بالكويت

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

سفارة مصر بالكويت
سفارة مصر بالكويت

 

السفارة تنهى استعدادتها
السفارة تنهى استعدادتها

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسر شهداء الشرطة: هننزل استفتاء الدستور لدعم استقرار مصر

صور.. حزب الحرية يوفر وسائل نقل للمواطنين إلى مقار لجان التصويت بالاستفتاء

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
4 شائعات حول التعديلات الدستورية.. تعرف عليها

4 شائعات حول التعديلات الدستورية.. تعرف عليها

"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية

شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية

رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة

رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة

للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور

للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور

جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة