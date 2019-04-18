السفارة المصرية بالكويت تنهى استعدادتها لبدء الاستفتاءعلى التعديلات الدستورية

كتب- هاشم الفخرانى

أنهت السفارة المصرية بالكويت كافة استعدادها لاستقبال المصوتين على مواد الدستور المعدلة والتى أقرها البرلمان المصرى يوم الثلاثاء الماضى .



السفارة المصرية بالكويت

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



سفارة مصر بالكويت