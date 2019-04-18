التضامن:تلقينا 33 ألف طلب للخدمة العامة خلال الموقع الالكتروني

كتب مدحت وهبة

قالت المهندسة عبير الحلو ، مستشار نظم المعلومات بوزارة التضامن الاجتماعي ، أنه تم تطوير الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي بخدماته الثلاثة ، الحماية والرعاية والتنمية ، مشيرة إلي أنه تم تحديث بعض القطاعات التابعة للوزارة داخل الموقع الالكتروني مثل بنك ناصر وقطاع التأمينات .



جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون اليوم بين وزارتى التضامن الاجتماعى و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بشان أعمال تطوير خدمات الميكنة والتحويل الرقمي بوزارة التضامن الإجتماعي وذلك بقيمة قدرها 100 مليون جنيه مصرى وبحضور كل من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح اليوم.



وأضافت عبير الحلو ، أن الموقع يتيح تلقى العديد من الطلبات مثل طلبات التطوع حيث بلغ عدد طلبات التطوع 718 طلب لمختلف أنشطة الوزارة منهم متطوعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والحضانات ودور الرعاية ودور المسنين لافتة الى أنه تم تلقى عدد 312 طلب لكفالة أيتام داخل الأسر البديلة ، بالإضافة إلى تلقى طلبات التقدم للخدمة العامة حيث تقدم 33 الف و 377 طلب للالتحاق بالخدمة العامة خلال 3 اشهر .



وأكدت ، أن الموقع الالكترونى اتاح التقدم للتسجيل لمنتجي الحرف اليدوية للمشاركة في المعارض حيث فازت هذا العام الوزارة بجائزة الأميرة سبيكة ، بالإضافة لإتاحة الاستعلام عن كافة دور الرعاية والمسنين والمغتربين ومراكز استضافة المرأة ، وآتاحة الاستعلام عن الجهات الآدارية التابعة للوزارة.



