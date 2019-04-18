video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 09:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة 6 أطباء بـ5 وحدات صحية بالمنوفية للتحقيق خلال جولة مفاجئة

الخميس، 18 أبريل 2019 09:50 م
إحالة 6 أطباء بـ5 وحدات صحية بالمنوفية للتحقيق خلال جولة مفاجئة الدكتورة رشا خضر وكيل صحة المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

أجرت الدكتورة رشا خضر وكيلة مديرية الصحة بمحافظة المنوفية وتحت إشراف الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، جولة مفاجئة على  وحدات ميت مسعود بشبين الكوم وطه شبراميت وأبو شيخة بمركز قويسنا ، وذلك فى إطار تكثيف المرور على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية .

وقرر وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية ، إحالة 6 صيادلة وأطباء للشئون القانونية بالمديرية ،وذلك لتركهم العمل بدون إذن .

يأتى ذلك فى إطار تفعيل سياسة الثواب والعقاب والانضباط فى العمل  لتحسين اداء القطاع الصحى وضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل "صحة المنوفية": إجراءات مكثفة لمواجهة الكلاب الضالة

المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
4 شائعات حول التعديلات الدستورية.. تعرف عليها

4 شائعات حول التعديلات الدستورية.. تعرف عليها

"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية

شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية

رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة

رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة

للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور

للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور

جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة