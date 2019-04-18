إحالة 6 أطباء بـ5 وحدات صحية بالمنوفية للتحقيق خلال جولة مفاجئة

المنوفية _ محمد فتحى

أجرت الدكتورة رشا خضر وكيلة مديرية الصحة بمحافظة المنوفية وتحت إشراف الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، جولة مفاجئة على وحدات ميت مسعود بشبين الكوم وطه شبراميت وأبو شيخة بمركز قويسنا ، وذلك فى إطار تكثيف المرور على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية .

وقرر وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية ، إحالة 6 صيادلة وأطباء للشئون القانونية بالمديرية ،وذلك لتركهم العمل بدون إذن .

يأتى ذلك فى إطار تفعيل سياسة الثواب والعقاب والانضباط فى العمل لتحسين اداء القطاع الصحى وضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.