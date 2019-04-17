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وزير الكهرباء يستجيب لـ"اليوم السابع" ويخفض فاتورة قارئ من 36 ألف لـ6 آلاف

الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:01 م
وزير الكهرباء يستجيب لـ"اليوم السابع" ويخفض فاتورة قارئ من 36 ألف لـ6 آلاف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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فى استجابة سريعة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لشكوى أحد قراء "اليوم السابع"، الذى طالب بتدخل الوزير بعد أن تعرض للظلم من قبل إدارة الكهرباء بدار السلام التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ومطالبته بمبلغ 36 ألف جنيه رغم التزامه بسداد فواتير الاستهلاك بانتظام، شكل الوزير لجنة فنية لبحث الشكوى والتى أثبت وجود أخطاء بفواتير المواطن.
 
 
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه كلف فريق العمل بمكتبه بمتابعة شكوى قارى اليوم السابع، موكدا أن هناك لجنة من الوزراة توجهت إلى منزل المواطن لبحث مشكلته وتبين أنه على حق.
 
 
وأشار الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه قرر تحويل كافة المسؤولين عن هذه الأزمة إلى التحقيق، مشيرا إلى أنه سيتابع سير التحقيقات بنفسه حفاظا على حقوق المواطنين وعدم تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى.
 
 
ومن جانبه، قال المواطن محمد أحمد سامى، أنه لم يتوقع الاستجابة السريعة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ورد حقه له ، موكدا أنه فوجئ صباح اليوم بوجود لجنة فنية من وزارة الكهرباء لفحص عداد الكهرباء وتبين أنه لا صحة لوجود مديونية عليه بمبلغ 36 ألف جنيه وإنما هناك فرق فى قراءة العداد نتيجة أخطاء من الكشاف تبلغ 6 آلاف جنيه بسبب اعتماده على المتوسط.
 
و شكر سامى ، وزير الكهرباء على تدخله السريع حفاظا علي حقه قائلا " أنا حافظت على حق الدولة فربنا حافظلى على حقى".
 
وفى سياق متصل، قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء أعطى تعليمات بفصل محصل الكهرباء بهذه المنطقة وهو نفسه المسؤول عن تسجيل قراءة العدادات حتى لا يتكرر  هذا الإهمال بشركات أخرى.

 


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

فواتير الاستهلاك




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