وزير الكهرباء: التنمية بافريقيا تعتمد على البنية التحتية

كتبت رحمة رمضان

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى الجلسة الإفتتاحية الدورة الثانية للجنة الوزارية الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي المعنية بالنقل والبنية التحتية عبر القارية والإقليمية والطاقة والسياحة وبعد تسلم مصر لرئاسة اللجنة الفنية ، أكد فيها على إعتماد التنمية بصورة رئيسية علي البنية التحتية التى تمثل العمود الفقرى وشريان الحياة لجميع أنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أى تطور أو رفاهية للمجتمع،

وأوضح شاكر، أن إجتماعات اللجنة الفنية (STC) أتاحت الفرصة للتعرف علي المشروعات وبرامج العمل القومية والإقليمية في القطاعات ذات الصلة، وأصبحت منصة للتعاون الجماعي والتكامل بين الدول بما يشمل جميع أصحاب المصلحة والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية لتبادل المعرفة والخبرات والحلول للتحديات المشتركة فى تطوير القطاعات المستهدفة إدراكاً لحقيقة أن التكامل الإفريقي هو أولى أولويات القارة الإفريقية لتحقيق أجندة 2063 للاتحاد الافريقي.

وتوجه الوزيربالشكر للخبراء الفنيين من الدول والمنظمات الأفريقية والدولية الذين شاركوا في الاجتماعات علي مدار اليومين السابقين حيث تم مناقشة العديد من الأوراق الفنية الهامة في مختلف القطاعات، وأثمن مجهوداتهم التى بذلت للخروج بتقرير متكامل يتضمن التوصيات وبرامج العمل فى قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والسياحة خلال الفترة من 2019-2021،

وأضاف الوزير أن تنفيذ تلك التوصيات يتطلب العديد من القرارات السياسية والاستراتيجية لتحقيق أهداف التكامل والنهضة الأفريقية المشتركة، الأمر الذى يضع على عاتقنا نحن صانعى القرارات المعنيين بتلك القطاعات ضرورة العمل لتوفير الدعم السياسي وتنسيق وتسهيل مواءمة الأنظمة واللوائح والمعايير فيما يخص البنية التحتية والخدمات في جميع بلدان القارة الأفريقية،

وأكد الوزير فى نهاية كلمته على أهمية التعاون فيما بيننا لإزالة أى معوقات قد تحول دون تنفيذ المشروعات المتفق عليها أو برامج العمل.