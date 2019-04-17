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نشاط فى حركة السفن والبضائع والشاحنات بميناء الإسكندرية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:39 م
نشاط فى حركة السفن والبضائع والشاحنات بميناء الإسكندرية ميناء الاسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ، أن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل، اليوم الأربعاء، حيث تواجد بالميناء 149 سفينة، تراكى منهم على الأرصفة 43 سفينة جاري تفريغهم.
 
حيث يجري تفريغ، شحنة قمح تزن 188 ألف طن قادمة من روسيا وأوكرانيا، علي متن السفن "كارينا"، والسفينة "ميجا بينيفيت"، والسفينة "إماكريس"، والسفينة "وادي الكرنك"، ويجري تفريغ السفينة "فولكان جاز" قادمة من قبرص، وعلي متنها 19 آلاف طن متري من الغاز، والسفينة "توب جريس" قادمة من أوكرانيا، وعلي متنها 40 ألف طن صويا، والسفينتين "مومبيلانا"، و"مونتري باي"، قادمين من روسيا وأوكرانيا، وعلي متنهما 70 ألف طن ذرة، وتواجد بالمخطاف الخارجي 49 سفينة، وفي منطقة المخطاف الداخلي، يجري تفريغ 8 سفن عليها شحنات خشب ، وفحم ، وفول صويا ، وطفلة .
 
وأضاف الغندور، أن الميناء شهد أيضا نشاطا في حركة القطارات والشاحنات، حيث خرج من ميناء الإسكندرية قطار سكة حديد محمل بـ 1000 طن فحم متجه إلي التبين، كما تم دخول وخروج 12496 شاحنة عامة من والي الميناء، وبلغ مخزون الغلال بالميناء 932 ألف طن منهم 367 ألف طن قمح .
 
ووجه اللواء بحرى مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء، الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والي الميناء بشكل آمن .
 
 

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