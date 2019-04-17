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ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:20 م
ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه مغادرة قطار بحمولة إجمالية 1309 طن قمح، فى حين غادر 768 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 37370 من البضائع العامة، منها 126 سيارة نقل محملة بـ 5992 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 141976 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 60764 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 12386 طن رمل، و30 طن أسمنت معبأ و 10313 طن فوسفات و 7000 طن يوريا و 4643 طن أسمنت، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 565 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 457 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 704 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 375 طن فول صب و3906 طن خشب و 1250 طن خردة و3800 طن زيت و 5198 طن ذرة و 27000 طن قمح و 500 طن حديد .

كما غادر الميناء قطار حجارة بعد أن قام بتفريغ 1000 طن من حمولته.

 


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