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مصرع شاب دهسا تحت عجلات قطار بورسعيد الإسكندرية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:11 ص
مصرع شاب دهسا تحت عجلات قطار بورسعيد الإسكندرية جثة - صورة أرشيفية
بورسعيد محمد فرج
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لقى منذ قليل، شابا مصرعه تحت عجلات القطار المتجهة من بورسعيد إلى الإسكندرية، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطارا يفيد مصرع "صلاح الدين عبد العال" 19 سنة، مصرعه تحت عجلات القطار المتجه من بورسعيد إلى الإسكندرية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى. وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، للوقوف على أسباب الحادث.
 

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