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محافظ جنوب سيناء يكرم صاحبة المركز الخامس فى السباحة ببطولة الجمهورية للمدارس

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:33 ص
محافظ جنوب سيناء يكرم صاحبة المركز الخامس فى السباحة ببطولة الجمهورية للمدارس محافظ جنوب سيناء يكرم صاحبة المركز الخامس في السباحة
فريق المحافظات
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استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء، بمكتبه بشرم الشيخ الطالبة آلاء مرضى علام، الطالبة بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية، الحاصلة على المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى بطولة الجمهورية للمدارس، وكذلك حاصلة على لقب الطالبة المثالية على مستوى الإدارة للمرحلة الثانوية، وذلك فى إطار اهتمام المحافظ بالموهوبين فى جميع المجالات ورعايتهم على مستوى مدن جنوب سيناء

 

 قام المحافظ بتكريمها وإهدائها شهادة تقدير لما قدمته من جهد متميز وتمثيلها لمحافظة جنوب سيناء تمثيلاً مشرفًا وحصولها على المركز الخامس.

 

كما حضر التكريم الكابتن الدكتور هشام ربيع مدرب السباحة بنادى شرم الشيخ الرياضى الاجتماعى، ونهلة مصطفى كامل رئيس مركز الموهوبين والتعلم الذكى.

 

أكد المحافظ خلال اللقاء دعمه واستمراره فى تبنى ودعم المواهب المتميزة على ارض محافظة جنوب سيناء.

 

 وقامت آلاء بتقديم لوحة فنية تجمعها مع المحافظ راعى الموهوبين على أرض المحافظة، والدكتور هشام ربيع مدرب السباحة، كما استعرضت مع المحافظ ألبومها الذى يضم صورها فى البطولات المختلفة والميداليات الحاصلة عليها.


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