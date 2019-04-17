محافظ المنوفية يستقبل اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة 

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة برئاسة الدكتور محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور الدكتور مصطفى سالمان المستشار القانونى للهيئة، ومستشار وزير التجارة والصناعة، ورئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة، ومستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس قطاع المناطق الحرة، ورئيس قطاع الاستثمار فى المحافظات، ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش، ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بشببين الكوم .

حيث رحب المحافظ بالحضور وأعرب عن سعادته بتواجدهم على أرض محافظة المنوفية، الأرض الطيبة شعبا وأرضا وبلد العلم والعلماء، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين الجادين وتذليل المشكلات والمعوقات التى تواجههم بهدف خلق مناخ استثمارى قوى لضخ استثمارات جديدة.

وأضاف المحافظ، أن المنوفية من المحافظات الجاذبة للاستثمار نظراً لتمتعها بمقومات استثمارية صناعية وزراعية وسياحية تتيح لكافة المستثمرين خلق فرص حقيقية بها بالإضافة إلى إمكانياتها البشرية الواعدة.

هذا وقد تم عقد اجتماع بقاعة المؤتمرات بالديوان العام للوقوف على وضع المناخ الاستثمارى بالمحافظة ومناقشة كيفية النهوض بالمقومات الاستثمارية بالمحافظة .

وقرر محافظ المنوفية، غلق 9 منشأت طبية خاصة بمراكز (أشمون - منوف - الشهداء - الباجور) لمزاولتها النشاط بدون ترخيص وعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى وعدم توريد النفايات الخطرة، ووجود كميات كبيرة من الكيماويات منتهية الصلاحية ومزاولة مهنة العلاج الطبيعى داخل معمل للتحاليل الطبية، وتتمثل المنشأت الطبية فى (6 معامل للتحاليل الطبية، ومركز للأشعة، و2 محل نظارات طبية) .

جاء ذلك بناءً على مذكرة مديرية الشئون الصحية بإدارة العلاج الحر، وطبقاً للقانون رقم 367 لسنة 1954 للتشخيص الطبى المعملى والقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة ومخالفتها للقانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى والقانون رقم 59 لسنة 1960 بشأن الاشعاعات المؤينة ، منها 5 منشأت بمركز منوف، و2 منشأة بمركز الشهداء، ومنشأة بمركز الباجور، ومنشأة بمركز أشمون.

هذا وأكد محافظ المنوفية، على استمرار الحملات التفتيشية على كافة المنشأت الطبية على مستوى المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم رصدها حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .



محافظ المنوفية يستقبل اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة

محافظ المنوفية يستقبل اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة