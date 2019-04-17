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محافظ الجيزة ووزيرا القوى العاملة والشباب يفتتحون ملتقى توظيف شباب الجيزة غداً

الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:10 م
محافظ الجيزة ووزيرا القوى العاملة والشباب يفتتحون ملتقى توظيف شباب الجيزة غداً اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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يفتتح غداً الخميس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و محمد سعفان وزير القوي العاملة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياصة، ملتقي توظيف شباب وفتيات محافظة الجيزة، بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي.


يشارك في الملتقي التوظيفي أكثر من 135 شركه بالقطاع الخاص وتتنوع الوظائف المتوفره لتشمل جميع المؤهلات المتوسطة والعليا والبعض يطلب بدون مؤهلات.


وتوفر الشركات وظائف تزيد عن 10 ألاف فرصة عمل، والوظائف المطلوبة تشمل مهندسي ميكانيكا وكهرباء واتصالات وجودة وتبريد وتكييف وسوفت وير وهندسة اتصالات ومهدسيين مدنيين وحاسبات ومعلومات و مدير مبيعات وأعضاء ومندوبى للمبيعات ومنسق اتش ار وممثل خدمة عملاء واخصائيين دعم فنى ومدير للوحدات ومديرى للفروع ومشرفى مطاعم ومساعدى لمديرين وأمناء مخازن ومساعدين  وموظفى استقبال ومحاسبين وحاسب الى وكول سنتر وسيلز واخصائيين فى المبيعات ورسامين اوتوكاد وصيدلى ومساعدى صيدلي وتمريض وشيفات ومساعدين لشيفات وبائعين وكاشير وويتر واستيورت وكابتن اوردر واعضاء صاله فى مطاعم ومبيعات عن طريق الواتساب ووكلاء تحصيل ومحلل بيانات وفنى انتاج ومراقبى جودة ومندوبين وسائقين درجة اولى وثانية وثالثة وعمال مخازن وعمال انتاج وتعبئة وفرز وطواحين ونسيج وفنين ومشرفين كهرباء وميكانيكا وتبريد وكلارك وحداده ونجارين وسباكه ولحام عادى ولحام كريتال وحياكة واسترجى وفنى واجهات وتشطيبات وفنين معدات وآلات وأمن وحراسات وسيدات تفتيش ومراقبين كاميرات ومندوبي توصيل طلبات .

 
بالإضافة إلى أنه متاح عدد من الوظائف لأحد الأندية الكبرى تشمل مدير تنفيذي ومدير للإدارة هندسية ونائب رئيس قسم الصيانة ومدير للنشاط الرياضي ومدير لعلاقات العمل ومدير للشئون القانونية الى جانب وظائف لمؤهلات عليا بأحد البنوك .

 


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