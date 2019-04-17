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لافروف: عودة سوريا إلى الجامعة العربية سيساعد فى إيجاد حل للأزمة السورية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:12 م
لافروف: عودة سوريا إلى الجامعة العربية سيساعد فى إيجاد حل للأزمة السورية لافروف
موسكو (أ ش أ)
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قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، إن عودة سوريا إلى الجامعة العربية سيمنح الجامعة إمكانية المساهمة فى التسوية السورية .

وأشار لافروف، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إلى أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية سيفعل من الدور العربى فى إيجاد التسوية السياسية للأزمة السورية.

وشدد لافروف على ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية قريبا، والقضاء على البؤر الإرهابية فى مدينة إدلب السورية، والعمل على عودة مؤسسات الدولة السورية إلى جميع المناطق.

وأكد أنه على الأمم المتحدة عدم التدخل فى تحديد قائمة الأسماء المتعلقة باللجنة الدستورية السورية، لافتا إلى أن دور الأمم المتحدة يقتصر على تسيير عمل السوريين .

وأشار لافروف إلى أن صيغة أستانا ستبقى هى الصيغة الأكثر فاعلية، حيث حققت تقدما ملموسا فى الشأن السوري، ما يعجل من عقد الاجتماعات المقررة فى جنيف لتسوية الأزمة السورية.

 


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