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قارئة تشارك بصور لحادث تصادم بدائرى السلام وأنباء عن وجود وفيات

الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:04 ص
قارئة تشارك بصور لحادث تصادم بدائرى السلام وأنباء عن وجود وفيات جانب من الحادث
كتب - محمود أحمد عطا
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شاركت القارئة فريدة محمد ،عبر خدمة صحافة المواطن لليوم السابع، صورا ترصد حادث تصادم أتوبيس خاص بعدة سيارات بدائرى السلام فى اتجاه المرج.
 
وأكدت القارئة فى رسالتها أن الحادث نتج عنه وفيات ومصابين، وحضرت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى السلام .
 
 
 
جانب من الحادث
جانب من الحادث
 
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