ضبط مستريحين جديدين بجرجا سوهاج أستوليا على مليون و250 ألف جنيه من مواطنين

ترجع الواقعة عقب ورود عددا من البلاغات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من المواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج بقيام شخصان بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم.

بإجراء التحريات اللازمة تأكدت صحة الواقعةوأسفرت جهود العميد صلاح أبوسحلى مدير إدارة الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة فرع الوجه القبلى عن قيام "مزارع" و "مدير شركة للإستثمار العقارى" يقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج.. بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغت "1250000" مليون ومائتى وخمسون ألف جنيهاً لتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى والصوب الزراعية على أن يحصلوا على أرباح نصف سنوية.

إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه ،وتعهدا برد المبالغ المالية المستولى عليها من المبلغين تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.