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ضبط شخص يبيع أدوية مجهولة عبر الفيس بوك ويضر بصحة المواطنين

الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:36 ص
ضبط شخص يبيع أدوية مجهولة عبر الفيس بوك ويضر بصحة المواطنين المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالإسكندرية لترويجه أدوية مستوردة مجهولة المصدر على صفحات الـ"فيس بوك".
 
ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشاط أحد الأشخاص على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، لنشره مشاركات للترويج لبيع أدوية مستوردة مجهولة المصدر وتوصيلها لمن يرغب فى شرائها من المواطنين.
 
وأسفرت التحريات، عن أن وراء ذلك النشاط (عامل بإحدى الصيدليات- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية ).
 
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية وإدارة تفتيش الصيادلة بوزارة الصحة، تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته.. وبالتفتيش تم ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود أثار ودلائل عبارة عن المشاركات، وضبط بحوزته ( 50 علبة أدوية مستوردة مجهولة المصدر " فيتامينات ، علاجية ، مقويات " ) وبفحص الأدوية المضبوطة بمعرفة أحد المفتشين المختصين، أفادوا بأنها مجهولة المصدر ومهربة من الجمارك وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور بيعها بالبلاد.
 
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وإنشاء الصفحة للترويج لبيع الأدوية المهربة من الخارج لتحقيق الربح من جراء ذلك.
 
 

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