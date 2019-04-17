سفير مصر بالكويت: انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستوريه

الكويت (أ ش أ)

أعلن سفير مصر لدى الكويت طارق القونى اليوم الأربعاء، انتهاء السفارة من جميع الاستعدادات الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد إجرائها فى موعد لاحق اليوم.

وقال القونى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت "أتوجه بالشكر لأبناء الجالية المصرية بالبلاد، على مشاركتهم الايجابية فى جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وانخراطهم فى الدفاع عن قضايا الوطن وهمومه، انطلاقا من حس وطنى متميز، جسده تبوؤ تلك الجالية للمرتبة الأولى، كأعلى الجاليات تصويتاً فى جميع الاستحقاقات الانتخابية التى عقدت خارج مصر، والتى كان آخرها انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية ثانية فى مارس 2018، بمشاركة أكثر من 35 ألف مواطن مصرى من المقيمين بالكويت".

وحث القونى جميع المصريين المقيمين فى الكويت، على المشاركة بكثافة وبكل حرية، من أجل التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة؛ وذلك فى أعقاب اعلان المواعيد المقررة للاستفتاء، مشيرا إلى أن التصويت سيكون بمقر السفارة المصرية، بحى السفارات بمنطقة الدعية، مؤكداً فى الوقت نفسه أن المشاركة فى الاقتراع، حق دستوري، وواجب وطنى، يحفظ أمن مصر واستقرارها.

وحول التسهيلات التى ستقدمها السفارة للناخبين، أوضح سفير مصر لدى الكويت، أن السفارة انتهت من تجهيز حزمة من التسهيلات للناخبين، تتضمن التنسيق مع السلطات الكويتية، للسماح لهم بالانتظار فى منطقة "الجزيرة الخضراء" المواجهة لحى السفارات، مع توفير حافلات ترددية لنقل الناخبين من "الجزيرة الخضراء" إلى السفارة للإدلاء بأصواتهم، واعادتهم مرة أخرى إلى "الجزيرة الخضراء"؛ وذلك لصعوبة دخول جميع الناخبين الى حى السفارات فى آن واحد من جانب، وتوفير مشقة الزحام عليهم من جانب آخر، مع تواجد متطوعين من أبناء الجالية المصرية بالكويت، بمنطقة (الجزيرة الخضراء)، لتنظيم حركة الحافلات منها الى السفارة والعكس، بينما سيسمح للناخبين المترجلين، بالدخول مباشرة الى السفارة عبر البوابة المجاورة لمقرها.

وأضاف أنه تم كذلك الانتهاء من تشييد خيمة كبيرة مكيفة الهواء بالمنطقة الملاصقة لسور السفارة، لاستقبال الناخبين، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه تم توفير كمية من المياه والمرطبات للناخبين، خاصة مع بدء ارتفاع درجات حرارة الطقس فى الكويت.

وأشار إلى أنه تم تجهيز القاعة التى ستستقبل الناخبين للأدلاء بأصواتهم داخل مقر السفارة، بشكل يستوعب الكثافات المنتظرة؛ حيث تم تخصيص مسار خاص لكبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، والنساء، بالإضافة إلى توفير مقاعد متحركة لكبار السن، وطاقم طبى مؤهل للتعامل مع أى حالات طارئة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الكويتي.

ولفت القونى إلى أن عدداً من أبناء الجالية المتطوعين، سيقومون بتوفير عدد كاف من الحافلات؛ لنقل الناخبين من عدة نقاط تجمع فى مختلف أنحاء الكويت، للإدلاء بأصواتهم؛ وذلك فى إطار التيسير على الناخبين.

وشدد على ضرورة حيازة الناخب لأصل بطاقة الرقم القومي، حتى لو كانت منتهية الصلاحية، أو جواز سفره المميكن سارى الصلاحية، حتى يتمكن من الادلاء بصوته، لافتا الى أنه بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، أو كبار السن، فالوحيد المعنى بمساعدتهم وفقا للقانون، هو رئيس اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية فى الكويت، معربا عن سعادته بقيامه بهذا الدور.

ونوه سفير مصر لدى الكويت، إلى أن السفارة سوف تعقد مؤتمراً صحفياً فى وقت لاحق اليوم، لممثلى الصحف ووسائل الاعلام بالكويت؛ للإعلان عن إجراءات الاقتراع، وتوضيح التسهيلات المقدمة للناخبين وخطوات عملية التصويت.