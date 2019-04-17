سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 17-4-2019

كتبت أمنية جلال

شهد سعر الريال السعودى، استقرارا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 17-4-2019، بالغا 4.6 جنيه للشراء، و4.63 جنيه للبيع وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، كما يلى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.6 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.6 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.6 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.53 جنيه للشراء

4.67 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.57 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.58 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع