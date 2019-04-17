رئيسة القومى للمرأة: الموافقة على المادة 102 كوتة المرأة خطوة تاريخية

كتب محمود راغب

أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن الموافقة على المادة 102 كوتة المرأة فى البرلمان خطوة تاريخية، قائلة "سيدات مصر هيشرفونا بنسبة 25% بس إن شاء الله نوصل لـ 30%؜ بالفردى والتعيين".

وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات لها اليوم الأربعاء، قائلة "بنات مصر وسيدات مصر هتكتب تاريخ جديد حلم حارب عليه قيادات عظيمة من السيدات نذكرهم بكل الخير اليوم".

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن مساء أمس الثلاثاء، موافقة البرلمان نهائيا نداء بالاسم على التعديلات الدستورية، بموافقة 531 عضوا.