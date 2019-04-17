جهاز 6 أكتوبر: بدء تطوير المحاور الرئيسية وإنشاء أخرى لتسهيل الحركة المرورية

كتب أحمد حسن

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم البدء فى تنفيذ خطة تطوير المحاور الرئيسية بالمدينة، وإنشاء محاور جديدة لتسهيل الحركة المرورية من وإلى المدينة، ومنع التكدسات على المحاور الرئيسية، وإعاده توزيع الأحمال المرورية على الطرق، وذلك فى إطار توجه الدولة لرفع كفاءة الطرق، وتطوير المحاور الرئيسية بالمدينة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، والمجتمع المدنى لتحقيق التنمية.

وقال المهندس شريف الشربينى أن المحور الأول بخطة التطوير، هو المحور الرئيسى للقطاع الأول، والممتد من تقاطع طريق الواحات مرورًا بوصلة دهشور الجنوبية (وهو جزء من الطريق الدائرى الأوسطى)، مستهدفًا بذلك تخفيف الأحمال المرورية عن طريق الفيوم، مع رفع كفاءة وصلة دهشور الجنوبية، والتى تخدم المناطق الصناعية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: تم إسناد تطوير المحور الثانى، لشركة المقاولون العرب، ويعتبر أحد المداخل الرئيسية للمدينة، ويمتد من تقاطع طريق الواحات مع طريق الفيوم حتى الكيلو 30 (الكمين)، وتشمل أعمال التطوير إضافة حارات داعمة على جانبى الطريق، وإنشاء نفقين مروريين أسفل الدائرى، لخدمة عدة كيانات تعليمية، وسياحية، ومنطقة الإسكان الاجتماعى، والمنطقة الصناعية، موضحًا أن المحور الثالث بخطة التطوير، هو طريق الواحات المتقاطع مع الطريق الدائرى والأوسطى بطول 22 كم، وحتى تقاطعه مع طريق زويل، لتقليل الكثافة المرورية من وإلى المدينة، وخلق محاور جديدة لنقل الحركة المرورية إليها، بجانب مشروع الطريق الدائرى الأوسطى بداية من تقاطع طريق الواحات ومرورًا بالفاصل السكنى الصناعى، ليعبر المحاور الداخلية بطول 10.6 كم، ويصبح عرضه 82 مترًا، بالإضافة إلى تطوير طريق الواحات الرئيسى، باعتباره أحد أهم الشرايين المؤدية للمدينة.

وأشار المهندس شريف الشربينى، إلى أن الخطة تشمل تطوير المحاور الداخلية، وتشمل، محور ٤٧١٠٠-٤٨١٠١، الذى يسهم فى نقل الحركة من مداخل المدينة الرئيسية، وربط الأحياء السكنية ببعضها، ومحور الكفراوى، من أول الحصرى إلى فودافون بطول 6.5 كم، لخدمة المناطق السكنية والطبية، وتشمل أعمال التطوير زيادة عرض الطريق، وجعله طريقا حضاريا يضم كل العناصر المرورية والتنسيقية ليصبح بمثابة شريان داخلى لربط المدينة، بجانب محور وصلة دهشور الشمالية الرابط من طريق الواحات حتى طريق مصر إسكندرية الصحراوى والواحات مرورًا بـ26 يوليو، ومحور جمال عبد الناصر، الذى يقطع وصلة دهشور الشمالية حتى المنطقة الصناعية، وجارٍ تطويرها ورفع كفاءتها والعمل على تحويل النقل الثقيل منها بعمل محور آخر موازٍ، وتوسيع الطريق لـ14 مترًا.​