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تاجر مواد مخدرة ببولاق يرشد عن مصدر حصوله على الكيف بالجيزة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:00 ص
تاجر مواد مخدرة ببولاق يرشد عن مصدر حصوله على الكيف بالجيزة حشيش ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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أرشد تاجر مواد مخدرة تم القبض عليه لحيازته 29 فرش من مخدر الحشيش ببولاق الدكرور، عن مصدر حصوله على المضبوطات، حيث كشف عن هوية مصدر حصوله على المواد المخدرة وتبين أنه عاطل وجارى تكثيف التحريات للقبض عليه.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وأنه كان يستعد لترويجها على عملائه ببولاق الدكرور والمناطق المحيطة بها، كما اعترف بحيازته لفرد خرطوش و12 طلقة بدون ترخيص للدفاع عن نفسه، ونفى حيازة السلاح للاتجار به، كما تبين أن المتهم صادر ضده حكم قضائي في قضية تبديد.

واستنادا لأقوال المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت ورودت معلومات للنقيب كريم عبد الرازق معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد تورط " نور. س " عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 29 فرش من مخدر الحشيش، وفرد خرطوش، و12 طلقة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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