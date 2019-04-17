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"بوينج ومصر للطيران" يحتفلان بتسليم طائرة "الدريملاينر" الثانية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 07:40 ص
"بوينج ومصر للطيران" يحتفلان بتسليم طائرة "الدريملاينر" الثانية حفل شركة بيونج لوفد مصر للطيران والوفد الإعلامى
رسالة سياتل :رحاب نبيل
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نظمت شركة "بوينج"، إحدى الشركات العالمية الرائدة والمصنعة للطائرات، بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، حفل لوفد مصر للطيران والوفد الإعلامى المرافق له للاحتفال باستلام الطائرة الجديدة والثانية من طراز البوينج "الدريملاينر "787-9" ،ضمن صفقة طويلة الأمد لشراء 6 طائرات .

 واستضاف الحفل عدد من مسئولى شركة بوينج، ووفد من مصر للطيران ، ضم طاقم الركب الطائر  برئاسة الطيار حسام كمال، ودينا الفولى المستشار الإعلامى لوزارة الطيران ومدير عام الدعاية والإعلام بمصر للطيران، والقطاع القطاع  المالي برئاسة شريف عبد الجليل ،والشئون القانونية برئاسة بهادر سعيد، ،والقطاع الفني برئاسة المهندس وليد الخفيف،وقطاع التخطيط برئاسة مني عرفة واحمد مرعي ،بالأضافةالي الوفد الإعلامي المرافق والذي سيشهد عملية تسلم الطائرة. 

وتضمن  الحفل عدداً من الكلمات الخطابية التى تنوه بالعلاقة المتميزة بين الجانبين.

وأعلنت شركة بوينج، أنها  تتطلع إلى مزيد من التعاون الفعال مع مصر للطيران كونها من أكبر وأعرق الشركات في هذه المنطقة على مدار الفترة القادمة ،حيث تعد مصر للطيران من أهم العملاء لدى شركة بوينج وتجمع بينهما علاقات وروابط بلغت أكثر من 50 عاماً واليوم تواصل مصرللطيران خطة تحديث أسطولها بالتعاون مع شركة بوينج في انضمام هذا الطراز الجديد  "الدريملاينر "787-9".

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


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مصر للطيران

بوينج

الدريملاينر




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