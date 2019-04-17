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الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:57 م
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بدء موسم توريد محصول القمح لمساحة 240 ألف فدان بالمنيا

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:55 م
بدء موسم توريد محصول القمح لمساحة 240 ألف فدان بالمنيا الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في المنيا
المنيا ـــ فريق المحافظات
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أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين فى المنيا، بدء موسم توريد القمح بمدن وقرى المحافظة، لمساحة تصل إلى 240 ألف و378  فدان، مضيفًا إن إجمالى ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ 133 طن و849 كيلو، وذلك منذ بدء موسم التوريد فى 15 أبريل، ويستمر الموسم حتى 15 يوليو القادم.
 
وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه تم توريد 16 طن و270 كيلو، بالبنك الزراعى، و77 طن و803 كيلو بقطاع المطاحن، و39 طن و776 كيلو بالقابضة للصوامع، مؤكدا على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوى المحافظة، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، وأضاف أن لجان استلام القمح متواجدين فى كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء برئاسة مفتش التموين فى كل لجنة.
 
 

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