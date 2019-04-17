القبض على شخصين لاستيلائهما على مليون و250 ألف جنيه من مواطنين بسوهاج

كتب ـ محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أكثر من مليون جنيه منهم بزعم توظيف أموالهم فى مجال الاستثمار العقاري.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم الأموال العامة وخاصة جرائم توظيف الأموال، وفى ضوء ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من عدد من المواطنين (مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا -بمحافظة سوهاج) بقيام شخصين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم.

وبإجراء التحريات اللازمة تأكدت صحة الواقعة.. وأسفرت عن قيام شخصين ("مزارع" – "مدير شركة للاستثمار العقارى" مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج.. بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغت مليون و 250 ألف جنيه لتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى والصوب الزراعية على أن يحصلوا على أرباح نصف سنوية، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به، ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها..كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وتعهدا برد المبالغ المالية المستولى عليها من المبلغين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.