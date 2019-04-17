السيسى يوجه بتنفيذ مشروع "مشتقات البلازما" وفقاً لأعلى المواصفات العالمية

كتب محمد الجالى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنفيذ مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما وفقاً لأعلى المواصفات القياسية العالمية، وبما يساهم فى امتلاك القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى على مستوى الدولة، ووضع آلية فعّالة لاستدامة تزويده بمستلزمات الإنتاج اللازمة على مدار العام.





جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف بشأن المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

وخلال الاجتماع، عُرض ما تم القيام به من خطوات فى هذا الإطار والتى شملت تنظيم زيارات ميدانية لمراكز تجميع وتصنيع البلازما فى عدد من الدول ذات الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة فى هذا المجال للإطلاع على التجهيزات المطلوبة لمراكز التجميع والتصنيع والوقوف على المعايير الدولية المطبقة ونظم المعلومات المخصصة لإدارة المراكز واللوجستيات الخاصة بتتبع البلازما بدءاً من مرحلة تجميعها وحتى الإنتاج، كما تم استقدام عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين فى هذا المجال للاستفادة من خبراتهم فى وضع الخطوط العريضة للمشروع على أرض الواقع.



وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه جارى الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتخصصة للتعاون فى مجال تجميع البلازما ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية والقيام بدراسة شاملة لطرق التجميع والتخزين والتجميد والجودة والاعتماد، تمهيداً للبدء فى الخطوات التنفيذية للمشروع.