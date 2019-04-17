video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى يوجه بتنفيذ مشروع "مشتقات البلازما" وفقاً لأعلى المواصفات العالمية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:33 م
السيسى يوجه بتنفيذ مشروع "مشتقات البلازما" وفقاً لأعلى المواصفات العالمية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
إضافة تعليق

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنفيذ مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما وفقاً لأعلى المواصفات القياسية العالمية، وبما يساهم فى امتلاك القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى على مستوى الدولة، ووضع آلية فعّالة لاستدامة تزويده بمستلزمات الإنتاج اللازمة على مدار العام.


 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

 

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف بشأن المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

 

وخلال الاجتماع، عُرض ما تم القيام به من خطوات فى هذا الإطار والتى شملت تنظيم زيارات ميدانية لمراكز تجميع وتصنيع البلازما فى عدد من الدول ذات الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة فى هذا المجال للإطلاع على التجهيزات المطلوبة لمراكز التجميع والتصنيع والوقوف على المعايير الدولية المطبقة ونظم المعلومات المخصصة لإدارة المراكز واللوجستيات الخاصة بتتبع البلازما بدءاً من مرحلة تجميعها وحتى الإنتاج، كما تم استقدام عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين فى هذا المجال للاستفادة من خبراتهم فى وضع الخطوط العريضة للمشروع على أرض الواقع.


وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه جارى الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتخصصة للتعاون فى مجال تجميع البلازما ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية والقيام بدراسة شاملة لطرق التجميع والتخزين والتجميد والجودة والاعتماد، تمهيداً للبدء فى الخطوات التنفيذية للمشروع. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس يجتمع مع مدبولى و3 وزراء لمتابعة الخطوات التنفيذية لمنظومة التأمين الصحى الشامل.. السيسى يوجه بتقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين وبجودة عالية وفقاً للمعايير الدولية.. وبروتوكول تعاون مع بريطانيا للتدريب

السيسى

التأمين الصحى

وزيرة الصحة

اخر الاخبار




لا تفوتك
وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة