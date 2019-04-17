البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 14855 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 2312 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 18639 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 663 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 1690 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.