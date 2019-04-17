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البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:15 م
البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 14855 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 2312 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 18639 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 663 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 1690 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.


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