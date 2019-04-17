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اعتماد قوافل دعوية وترشيح 3 عمداء معاهد ثقافية لبعثة الحج

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:04 ص
اعتماد قوافل دعوية وترشيح 3 عمداء معاهد ثقافية لبعثة الحج وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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تنظم وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: "المنيا، والبحيرة، ومرسى مطروح، والبحر الأحمر" الجمعة المقبلة بتاريخ 14 شعبان 1440هـ ـ الموافق 19 أبريل 2019م، تحت عنوان: "دروس وعبر من تحويل القبلة".

 

القافلة الأولى إلى محافظة المنيا، ويشارك فيها كل من   :

الشيخ / أحمد رضوان زيدان رضوان

الشيخ / مصطفى محمود أمين

الشيخ / محمود أحمد عبد الحليم علي

الشيخ / مصطفى محمد محمد أحمد

الشيخ / عبد السلام حسن عبد الستار

الشيخ / عادل أحمد عطيفي

الشيخ / سعودي عبد الله محمد

الشيخ / مغربي عثمان مغربي

الشيخ / مختار ربيع محمد الطويل

الشيخ / محمود عطا أحمد

 

القافلة الثانية إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / حمد محمود زريق .

الشيخ / محمد سليمان الملواني .

الشيخ / فتحي عبد الله محمد فتح الله .

الشيخ / مصطفى إبراهيم حنفي .

الشيخ / خالد خميس أحمد خميس .

 

القافلة الثالثة إلى محافظة مرسى مطروح، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / خالد عبد السلام حسانين حسن

الشيخ / محمد علي عبد الوهاب علي

الشيخ / رياح موسى الحماقي مصطفى

الشيخ / رشاد مصطفى علي الجندي

 

القافلة الرابعة إلى منطقة حلايب بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء 17 / 4 /2019م إلى السبت 4 / 5 /2019م، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / سامي عبد الله عبد الجواد.

الشيخ / محمود عبد المحسن القاضي .

الشيخ / سعيد السيد محمد عطية.

الشيخ / رمضان بسطاوي حسن .

الشيخ / صلاح أحمد عمر عقيلة .

 

القافلة الخامسة إلى منطقتي شلاتين وأبي رماد بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء 17 / 4 /2019م إلى السبت 4 / 5 /2019م ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / رجب فوزي محمد بدوي.

الشيخ / علي عبد الوهاب أحمد .

الشيخ / يوسف شحاتة عبد الكريم .

الشيخ / أبو الحسن محمد حسن.

الشيخ / معتز عبد الفتاح محمد إسماعيل.

 

كما صدّق وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة اليوم الثلاثاء على إلحاق عمداء المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف بمحافظة شمال سيناء ببعثة الحج هذا العام 1440هــ 2019م كمرشدين دينيين ، مكافأة لهم على تقدمهم اختيارًا للعمل بالمراكز الثقافية بشمال سيناء، وهم :

د/ عصام عبد الهادي أحمد – عميد المركز الثقافي بالحسنة.

الشيخ/خميس حمدي أحمد – عميد المركز الثقافي بالعريش.

الشيخ / إسلام عبد اللطيف محرم – عميد المركز الثقافي ببئر العبد.


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