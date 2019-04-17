أسعار النفط ترتفع لليوم الثانى بفضل طلب الصين وانخفاض مخزونات أمريكا

رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء للجلسة الثانية بفعل مؤشرات على قوة طلب شركات التكرير فى الصين، ثانى أكبر مستهلك فى العالم للخام، وفى ظل شح الإمدادات مع كبح منتجين للإنتاج وانخفاض غير متوقع للمخزونات فى الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 27 سنتا أو 0.4 % إلى 71.99 دولار للبرميل. وزاد برنت 0.5 % إلى 72.08 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ الثامن من نوفمبر تشرين الثانى وأعلى مستوى منذ بداية العام الجاري.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 64.48 دولار للبرميل مرتفعة 43 سنتا أو 0.7 % مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وقال بنجامين لو محلل السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز فى سنغافورة "العقود الآجلة للنفط ارتفعت مع تلقى المعنويات فى السوق الدعم من تقلص مخزونات الخام الأمريكية وزيادة حالة الشح على جانب العوامل الأساسية فى السوق فى الوقت الحالي".

وزاد استهلاك شركات التكرير الصينية من الخام فى مارس 3.2 % على أساس سنوى إلى 53.04 مليون طن أو 12.49 مليون برميل يوميا بحسب ما أظهرته بيانات من المكتب الوطنى للإحصاءات اليوم. كما تُظهر البيانات أن اقتصاد البلاد نما فى الربع الأول 6.4 % مقارنة مع مستواه قبل عام.

يأتى النمو المطرد فى طلب الصين فى الوقت الذى يؤدى فيه اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بما فى ذلك روسيا، على خفض إنتاجهم 1.2 مليون برميل يوميا فى 2019 إلى كبح الإمدادات العالمية.

كما تنخفض إمدادات الخام هذا العام فى الوقت الذى تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على فنزويلا وإيران عضوى أوبك.

ودفع شح الإمدادات والعوامل الأساسية للطلب خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى للصعود أكثر من 40 % منذ بداية العام وخام برنت للارتفاع أكثر من 30 %.