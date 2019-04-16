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أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وصول أول دفعة من المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية أن الاتحاد لفت إلى أن أدوية وإمدادت طبية لمعالجة المرضى الأكثر احتياجًا وصلت إلى العاصمة كاراكاس.

وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من العاملين وهم يقومون بإنزال المساعدات من طائرة.

وتعاني فنزويلا من أزمة سياسية عميقة بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو توليه مهام رئيس البلاد مؤقتًا ومنذ ذلك الحين تم الاعتراف به من قبل أكثر من 50 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة التي تريد تنحي الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.