وأضاف ماس - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الثلاثاء - أن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" طالب بمساعدات من خارج بلاده، مشيرا إلى أن ألمانيا على استعداد للقيام بهذا الأمر ، وأضاف ماس "إننا متحدون في الحزن.. نوتردام تعد جزءا من التراث الثقافي للبشرية ورمزا لأوروبا".

وكان حريق هائل قد اندلع أمس الإثنين في كاتدرائية نوتردام وسط العاصمة الفرنسية، مما أسفر عن دمار أحد أشهر معالم المدينة وامتد الحريق إلى سطح الكاتدرائية التي تعود للعصور الوسطى وسرعان ما التهم قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي انهار إثر ذلك.